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Beyaz’dan Acun’a tekneli espri
Acun Ilıcalı dün akşam katıldığı MasterChef'te mutfaktaki hünerlerini sergiledi takım kaptanı olarak seçtikleri Şovmen Beyaz ile atışmaları ekran karşısındakilere keyifli anlar yaşattı.
Magazin 21 Aralık 2019 - 09:55

Kendisine verilen görev gereği krep yapması gereken Acun bunu çikolatalı yapmak istediği için ilginç bir yönteme başvurdu ve çikolata parçalarını tavanın içine koyarak eritmeye başladı. Yaptığı tercihe mantıklı bir kılıf bulmak adına sürekli olarak konuşan Acun şunları söyledi:

“Dünyaca ünlü krepin Acunsal versiyonunu yapıyorum. Amacım, çikolatayı yakmadan eritip krepin üzerine koymak, böylece krep çikolatalı olacak. Tabi yapabilecek miyim! Deniyoruz… hayatımda ilk defa yapıyorum ama bu benim için bir engel değil öğrenmeye açığım. Takıma güvenmiyorum çünkü kaptan nerede? Sağolsun Seda’ya sorduğumda yardımcı oluyor ama kaybedersek kaptan yüzünden kaybederiz”

BEYAZ’DAN TEKNELİ GÖNDERME

Acun’un kendisi hakkındaki sözlerini duyan Beyaz onun yanına giderek çikolatayı benmari usulü eritip eritmediğini sordu. Beyaz hemen ardından Acun’un benmari kelimesinin anlamını bilmeyeceğini söyleyerek onun tekne tutkusuna gönderme yaptı ve ‘benmari Fransız bir tekne markası’ şeklinde espri yaptı.

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Son güncelleme: 09:59 - 21.12.2019
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