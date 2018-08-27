Beyaz’dan O Ses Türkiye açıklaması “Sadece jüri…”

Acun Ilıcalı ile anlaşan ve yeni sezonda O Ses Türkiye jürisinde yer almaya hazırlanan Beyazıt Öztürk, ileride programın sunuculuğunu da yapabileceğini, ancak şimdilik böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

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Önceki gün Kıbrıs tatilinden dönerken Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, yeni sezonda yer alacağı O Ses Türkiye yarışması hakkında konuştu. Acun Ilıcalı'nın yerine yarışmayı sunacağı öne sürülen Öztürk, “Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim. Kadro henüz netleşmedi” dedi.

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan “Beyaz, müzikten ne anlar?” yorumlarıyla ilgili de konuşan ünlü şovmen, “Onu program başladıktan sonra görecekler, biraz bekledikten sonra yorum yapmaları lazım” dedi.

“BEYAZ İKİSİNİ DE YAPAR”

Acun Ilıcalı, daha önce konuyla ilgili olarak “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk” dedi.

Athena’dan Gökhan Özoğuz, bu yıl O Ses Türkiye’de yer almayacağını açıklamış, Yıldız Tilbe ise yarışmadan ayrıldığı iddialarını sosyal medyadan yalanlamıştı.