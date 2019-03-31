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Beyazıt Öztürk oy kullanacağı okulu karıştırdı
31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanacağı okula giden Beyazıt Öztürk şoke oldu. Öztürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı.
Magazin 31 Mart 2019 - 12:27

Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı. Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk de oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’na geldi.

ADRESİ KARIŞTIRDI

Okul girişinde sandık numarasına bakan Öztürk yanlış okula geldiğini fark etti. Okuldan ayrılırken şaşkınlık yaşayan Öztürk basın mensuplarının sorusu üzerine, “Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim” dedi.

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Son güncelleme: 12:38 - 31.03.2019
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