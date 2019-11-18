Beyazıt Öztürk ve Acun Ilıcalı şakalaştı, Beyaz ”Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım’ dedi

O Ses Türkiye adlı yarışmada, Beyazıt Öztürk ve Acun Ilıcalı arasında güldüren bir atışma yaşandı. Beyaz'a "Sen daha dünkü jürisin" diyen Acun'a cevap gecikmedi: "Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım."

O Ses Türkiye yarışmasının 14’üncü bölümünde, Acun Ilıcalı ile Beyazıt Öztürk arasında eğlenceli bir atışma yaşandı. Programın sunucusu Ilıcalı, Murat Boz’un yarışmacıyı övmesinden sonra Beyaz’dan görüş almayı unutup ‘Bir şarkı daha dinleyelim” deyince, ünlü şovmen “Benden de gelseydi övgü. Hep eziklenelim, hep eziklenelim ” diyerek sitem etti.

Bunun üzerine Ilıcalı “Türk televizyonlarının tartışmasız en büyüklerinden birisin” diyerek gönlünü almaya çalışsa da Beyaz alttan almadı ve “Bunu söyleyip söyleyip laf sokuyorsunuz Acun Bey” dedi.

Bu kez de Acun Ilıcalı altta kalmadı: “Üzülerek söylüyorum. Murat Boz neredeyse 10 senelik jüri. Sen ise daha dünkü jürisin” deyince günün bombasını Beyazıt Öztürk patlattı: “Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım.” O anda tüm jüri üyeleri ve seyirciler kahkahaya boğuldu…