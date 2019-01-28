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Beyazıt Öztürk youtuber oldu
Beyazıt Öztürk youtuber oldu
Jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı ile beğeni toplayan ve yıldızını yeniden parlatan Beyaz, internet dünyasına adım attı.
Magazin 28 Ocak 2019 - 12:50

Kendi adını taşıyan televizyon şovuyla uzun yıllardır ekranlarda olan Beyazıt Öztürk, çağa ayak uydurmak adına internete giriş yaptı. Beyaz La! adını taşıyan bir youtube kanalı açan Beyazıt Öztürk bunun anonsunu da geride bıraktığımız gün final bölümü yayınlanan O Ses Türkiye programında yaptı. Açtığı kanal üzerinden çok farklı bir içerik sunacağının müjdesini veren Beyaz, 24 saatten kısa bir sürede 4 binin üzerinde takipçi alırken renkli videosuyla da bu konudaki iddiasını ortaya koydu.

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