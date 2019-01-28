Beyazıt Öztürk youtuber oldu

Kendi adını taşıyan televizyon şovuyla uzun yıllardır ekranlarda olan Beyazıt Öztürk, çağa ayak uydurmak adına internete giriş yaptı. Beyaz La! adını taşıyan bir youtube kanalı açan Beyazıt Öztürk bunun anonsunu da geride bıraktığımız gün final bölümü yayınlanan O Ses Türkiye programında yaptı. Açtığı kanal üzerinden çok farklı bir içerik sunacağının müjdesini veren Beyaz, 24 saatten kısa bir sürede 4 binin üzerinde takipçi alırken renkli videosuyla da bu konudaki iddiasını ortaya koydu.