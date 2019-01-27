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Beyazıt Öztürk’ten Beyaz Show ile ilgili flaş açıklama!
O Ses Türkiye jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk sevenlerine müjdeli haberi verdi. Öztürk, sevilen programı Beyaz Show'un 20 Nisan'da Almanya'da başlayacağını duyurdu.
Magazin 27 Ocak 2019 - 16:39

Beyaz Show’la milyonların sevgisini kazanan Beyazıt Öztürk, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye’de jüri üyesi olarak sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor. Ünlü şovmen geçen akşam, hayranlarını güzel haberle sevindirdi.

20 NİSAN’DA ALMANYA’DA SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Öztürk, Avrupa’da gurbetçilerle buluşacağı ‘Beyaz Show’la ilgili O Ses Türkiye’nin yarı finalinde açıklamalarda bulundu. 20 Nisan’da Almanya’da Beyaz Show yapacak olan Öztürk, bu güzel haberi O Ses Türkiye’nin yarı final programında duyurdu.

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Son güncelleme: 16:43 - 27.01.2019
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