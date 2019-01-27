Beyazıt Öztürk’ten Beyaz Show ile ilgili flaş açıklama!
Beyaz Show’la milyonların sevgisini kazanan Beyazıt Öztürk, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye’de jüri üyesi olarak sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor. Ünlü şovmen geçen akşam, hayranlarını güzel haberle sevindirdi.
20 NİSAN’DA ALMANYA’DA SEVENLERİYLE BULUŞACAK
Öztürk, Avrupa’da gurbetçilerle buluşacağı ‘Beyaz Show’la ilgili O Ses Türkiye’nin yarı finalinde açıklamalarda bulundu. 20 Nisan’da Almanya’da Beyaz Show yapacak olan Öztürk, bu güzel haberi O Ses Türkiye’nin yarı final programında duyurdu.