Beyazıt Öztürk’ten Beyaz Show ile ilgili flaş açıklama!

Beyazıt Öztürk’ten Beyaz Show ile ilgili flaş açıklama!

O Ses Türkiye jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk sevenlerine müjdeli haberi verdi. Öztürk, sevilen programı Beyaz Show'un 20 Nisan'da Almanya'da başlayacağını duyurdu.

Beyaz Show’la milyonların sevgisini kazanan Beyazıt Öztürk, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye’de jüri üyesi olarak sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor. Ünlü şovmen geçen akşam, hayranlarını güzel haberle sevindirdi.

20 NİSAN’DA ALMANYA’DA SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Öztürk, Avrupa’da gurbetçilerle buluşacağı ‘Beyaz Show’la ilgili O Ses Türkiye’nin yarı finalinde açıklamalarda bulundu. 20 Nisan’da Almanya’da Beyaz Show yapacak olan Öztürk, bu güzel haberi O Ses Türkiye’nin yarı final programında duyurdu.