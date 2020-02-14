Beyazıt Öztürk’ten İbrahim Büyükak’a esprili destek

Şimdilerde O Ses Türkiye programında jüri üyelerinden biri olarak evlerimize konuk olan Beyazıt Öztürk, İbrahim Büyükak'ın son filmi 'Bayi Toplantısı'na esprili bir destek verdi.

Türk televizyonlarının sevilen programcılarından Beyazıt Öztürk, her ne kadar kendi adını taşıyan şov programını bir süredir yapmıyor olsa da sevenleri halen Youtube üzerinden onun eski bölümlerini izlemeye devam ediyor.

Kısa bir süre öncesine kadar programıyla birlikte özel yurtdışı şovları da tertipleyen Beyazıt Öztürk bu defa İbrahim Büyükak’a verdiği destekle dikkat çekti. Mizansen gereği ‘Bayi Toplantısı’ filmi oyuncuları tarafından yatağından kaldırılan Beyaz uyanır uyanmaz şova başlıyor. Beyaz’ın bu şovu gerçekleştirmek için tek isteği olan şarkıcı Bülent Serttaş ise ünlü şovmenin yatağından çıkıyor… Beyazıt Öztürk bu esprili videoyu “Bayi Toplantısı çok yakında… Kardeşlerime her zaman destek” notuyla paylaştı.