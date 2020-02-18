Beyazıt Öztürk’ten tebrik ve bilgilendirme videosu

Bu sene de O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmayı kazanan jüri üyesi Seda Sayan'ı tebrik etti.

Uzun bir süredir şov programı yapmayan Beyazıt Öztürk, sevenleriyle TV 8 ekranı üzerinden hasret gideriyor. Jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında yaptığı esprilerle beğeni toplayan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden İbrahim Büyükak’ın ‘Bayi Toplantısı’ adlı filmine destek vermişti. Öztürk, bu defa da Antalya’da çekilmiş bir video üzerinden takipçileriyle buluştu. Bir etkinlik için Antalya’da sahneye çıkan Beyazıt, kaldığı otelde çektiği videoda mücadele ettiği Seda Sayan’ı tebrik ederken görülüyor. Beyazıt Öztürk ayrıca yeni projeleriyle ilgili olarak da gerekli gördüğü durumlarda bilgilendirme paylaşımları yapacağını söylüyor.