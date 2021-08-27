Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta ayaklandı

Geçen hafta Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan oyuncu Mesut Akusta'dan sevindiren haber geldi.

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Ankara’da özel bir hastanede ameliyat olan Mesut Akusta, zorlu süreci atlattı ve ayaklandı.

Tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak olan 57 yaşındaki oyuncunun iki gün içinde taburcu olması bekleniyor.

Sağlığına kavuşan Mesut Akusta, sevincini yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Şafak Özbir Akusta’yı öperek gösterdi.

Şafak Özbir de eşiyle hastane odasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından “Mucizelere inanır mısınız?” notuyla paylaştı.

“NEREDE KALMIŞTIK?”

İki gün önce normal odaya alınan oyuncunun ilk işi rol aldığı dizinin senaryosunu okumak olmuştu. Akusta, o esnada çekilen fotoğrafını, “Nerede kalmıştık?” notuyla yayınlamıştı.