Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşinden yeni paylaşım
Beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda uyutulan oyuncu Mesut Akusta'nın sağlık durumu merak edilirken eşi Şafak Özbir Akusta'dan yeni paylaşım geldi.
57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
Uyandırılması beklenen ve sağlık durumu merak edilen oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta’nın hastane odasından yaptığı son paylaşım takipçilerini duygulandırdı.
Akusta paylaşımına sözleri Sezen Aksu’ya ait olan Bekle şarkısının, “Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün” dizelerini ekledi.