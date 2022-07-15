Beyoncé de TikTok’a katıldı

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri olan Beyoncé, popüler sosyal medya platformu TikTok'a katıldı.

Sozcu.com.tr

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Beyoncé, daha fazla kayıtsız kalamadı ve son zamanların popüler sosyal medya uygulaması TikTok’a katıldı. Ünlü şarkıcı, geçen ay piyasaya sürülmesinden bu yana uygulamada trend olan son single’ı “Break My Soul”da dans eden hayranlarının videolarından bir derleme yaparak ilk paylaşımını da yaptı.

Beyoncé, videoyu paylaşırken, “Break My Soul’a olan tüm sevginiz için çok teşekkür ederim” diye yazdı.

Variety’nin haberine göre, ünlü şarkıcı sadece platformun bir üyesi olmakla kalmadı. Aynı zamanda Beyoncé’nin tüm şarkıları, insanların kendi videolarında ses olarak kullanmaları için de platformda mevcut olacak.

Beyoncé platforma katılmadan önce de “Break My Soul”, TikTok’ta binlerce hayranının dans ettiği, dudak senkronizasyonu yaptığı ve arka ses olarak kullandığı popüler bir sesti.

Beyoncé sosyal medya platformlarından en aktif olarak Instagram’ı kullanıyor. Hamileliği, yaklaşan projeleri gibi pek çok konuda paylaşımlar yapıyor. Ancak ünlü şarkıcı TikTok’un gücünden de yararlanmak istiyor gibi.

Birçok ünlü isim, hayranlarıyla bağlantı kurmak için TikTok’u kullanıyor. 2021’de şirket, 430 şarkının uygulamada 1 milyar video görüntülemeyi aştığını söyledi.

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