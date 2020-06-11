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Beyonce, Disney ile 100 milyon dolara anlaştı
Beyonce, Disney ile 100 milyon dolara anlaştı
Eski grubu Destiny's Child ile birlikte müzik endüstrisinin adeta kraliçesine dönüşen Beyonce, daha önce de birlikte çalıştığı Disney ile üç proje için 100 milyon dolara anlaştı.
Magazin 11 Haziran 2020 - 10:21

Beyonce, geçen yıl Aslan Kral filminde Nala’ya sesiyle hayat vererek iş birliğine imza attığı Disney ile yeni bir anlaşma için tekrar masaya oturdu.

The Sun gazetesinin haberine göre, üç projede yer almaya hazırlanan Beyonce, sözleşmeden 100 milyon dolar kazanacak.

İlk projenin 2021 yılında vizyona girecek olan Black Panther 2 için film müziği olması bekleniyor. Ünlü şarkıcı ayrıca, Disney+ platformunda yayınlanacak iki belgeselde de seslendirme yapacak.

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