Beyonce’nin 8 yaşındaki kızı BET Ödülleri’ne aday

Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla verilen BET Ödülleri'nin bu yılki adayları arasında Beyonce ve Jay-Z'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy de yer aldı.

BET Ödülleri (Black Entertainment Television) her yıl, Afro-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, spor, oyunculuk ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl ise Beyonce’nin 8 yaşındaki kızı Blyue Ivy, ilk BET Ödülleri adaylığını kazandı.

38 yaşındaki Beyonce’nin kızı, birlikte yaptıkları Brown Skin Girl şarkısıyla ödüle aday gösterildi.

Şarkı 2019’da The Lion King’in film müziği olarak bestelenmiş, Blue Ivy, WizKid ve Saint Jhn adlı şarkıcılarla birlikte seslendirmişti.

GÜÇLÜ İSİMLERLE AYNI KATEGORİDE

Blue Ivy’nin aday gösterildiği BET Her kategorisinde kendisiyle birlikte aday gösterilen rakipleri arasında Alicia Keys, Ciara, Lupita Nyong’o gibi isimler de yer alıyor.

Kızı ile birlikte BET Her kategorisinde aday olan Beyonce, En İyi Kadın R&B/Pop Şarkıcısı, Yılın Albümü ve En İyi Film dallarında da aday gösterildi.

Beyonce ve Jay-Z, kızlarını müzikle erken tanıştırmış, Blue Ivy babasının 4:44 albümüne de katkıda bulunmuştu. Aynı albümde babasıyla Blue’s Freestyle/We Family şarkısını seslendirek Ivy, aynı zamanda Beyonce’nin Formation ve Spirit kliplerinde de oynamıştı.