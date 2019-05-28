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Beyza Şekerci’den dört yıl sonra gelen itiraf
Beyza Şekerci’den dört yıl sonra gelen itiraf
Oyuncu Beyza Şekerci bundan dört yıl önce meslektaşı Engin Hepileri ile nikah masasına oturmuştu.
Magazin 28 Mayıs 2019 - 07:23

Şekerci geride bıraktığımız akşam sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğrafları üzerinden mutlu giden evliliğinin dördüncü yılını kutladı. O güne özel takipçileriyle paylaşılmamış fotoğraflarını da hesabına yükleyen Şekerci aynı zamanda ilginç bir itirafta bulundu. Evlenmeden önce aşırı kilo verdiğini ve o dönem gerçekten de aşırı zayıf olduğunu açıklayan güzel oyuncu böylelikle hem takipçileriyle evliliğine ait en özel kareleri paylaştı hem de bir itirafta bulunmuş oldu.


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