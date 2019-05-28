Beyza Şekerci’den dört yıl sonra gelen itiraf

Şekerci geride bıraktığımız akşam sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğrafları üzerinden mutlu giden evliliğinin dördüncü yılını kutladı. O güne özel takipçileriyle paylaşılmamış fotoğraflarını da hesabına yükleyen Şekerci aynı zamanda ilginç bir itirafta bulundu. Evlenmeden önce aşırı kilo verdiğini ve o dönem gerçekten de aşırı zayıf olduğunu açıklayan güzel oyuncu böylelikle hem takipçileriyle evliliğine ait en özel kareleri paylaştı hem de bir itirafta bulunmuş oldu.



