Beyza Şekerci’den eşi Engin Hepiler’e övgü

Arnavutköy’de oğlu Can yürüyüş yapan çift, balıkçıların arasından geçmekte zorlandı. Habercilerinde sorularını yanıtlayan ikiliden Beyza Şekerci, “Doğum günü partisinde eşinize size ne hediye aldı?” sorusuna, şöyle cevap verdi:

“Onun sürprizleri önceden planlıdır. Çok romantiktir. Nokta atışı yapmayı bilir, her an romantik bir şey yapacak gibi beklentiye sokmaz ama her zaman şaşırtır.”

CAN’A KARDEŞ DÜŞÜNMÜYORLAR

Çift, oğulları Can’ın balıkçılar ve kameraları görünce şaşırması karşısında kahkaha attı. Şekerci, “Kardeş düşünüyor musunuz?” sorusuna “Konuyu nasıl oraya bağladınız? Biraz büyüsün, ben daha işler yapacağım” diye yanıtladı.