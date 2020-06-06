Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci ünlü isme benzetildi
Evrim Akın’ın başrolünde olduğu ‘Bez Bebek’ dizisinde ‘Yağmur’ karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, son haliyle hayrete düşürdü. Yayın hayatı 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, bilhassa çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti Asena Keskinci…
Çocuk yıldız, şimdilerde paylaştığı fotoğraflarıyla adeta ortalığı kasıp kavuruyor.
Keskinci’nin yıllar içindeki değişimi, Instagram kullanıcılarını şaşkına çevirdi.
Genç oyuncunun son haline, “Mine Tugay sandım”, “Burnunu yaptırmış inanmıyorum”, “Ey burun sen nelere kadirsin” ve “Mine Tugay’ı oynar ilerleyen yaşlarda” gibi yorumlar yapıldı.