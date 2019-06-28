Bıçak Sırtında filmi oyuncuları kimler? Bıçak Sırtında konusu…

Bıçak Sırtında fliminde aksiyon sahneleri seyircileri mest ediyor. Başrolünde Andy Lau yer alan Bıçak Sırtı filmi konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor.

Bıçak Sırtı, sinemanın ardından TV'de ilk kez seyircilerle buluşacak. Başrolünde Andy Lau yer aldığı film aksiyon sahneleri ile beğeni topluyor. İşte Bıçak Sırtı filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

BIÇAK SIRTI FİLMİ KONUSU

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong'un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung'un elindedir.

BIÇAK SIRTI OYUNCULARI

Bıçak Sırtı filmini oyuncu kadrosunda Andy Lau, Jiang Wu, Philip Keung, Ron Ng, BabyJohn Choi yer alıyor.