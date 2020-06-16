Bıçkın filmi kaç yılında çekildi? Bıçkın konusu ne, oyuncuları kim?

Kemal Sunal’ın az bilinen filmlerinden biri olan Bıçkın, bu akşam televizyonlarda yayınlanacak. Bıçkın filmi ile ilgili internette aramalar çoğaldı. Peki, Bıçkın filmi ne zaman vizyona girmiştir? Bıçkın konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı ve 1988 yılında vizyona giren Bıçkın filmi, çok sevilen Kemal Sunal filmleri arasında az bilinenlerden biridir. İşte bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Bıçkın filmi ile alakalı bazı bilgiler…

BIÇKIN KONUSU

Ninesiyle birlikte yaşayan Ali arkadaşı Osman ile hırsızlık yapmaktadır. Ali mahallelerinde oturan Kemal Sunal hayranı Zehra’dan hoşlanmakta ancak karşılık bulamamaktadır. Çünkü Zehra’nın hayalinde hep hayranı olduğu ünlü aktör Kemal Sunal’la evlenmek vardır. Zehra’nın kalbini kazanmak isteyen Ali’nin aklına ilginç bir fikir gelir. Tıpatıp benzediği Kemal Sunal’ın adını kullanarak Zehra’yı kandıracaktır. Kendisini Kemal Sunal olarak tanıtan Ali için plan iyi işlemektedir. Ta ki ünlü aktör Kemal Sunal bunu fark edinceye kadar…

BIÇKIN OYUNCULARI

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Kemal Sunal 10 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Sunal, okul hayatına Mimar Sinan ilkokulu'nda başladı. Ardından Vefa Lisesi'ni bitiren büyük oyuncu, 12 Eylül'de yarıda bırakmak zorunda kaldığı okulu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni yıllar sonra bitirerek mezun oldu.

Vefa Lisesi'nde okurken Felsefe öğretmeni sayesinde Müşfik Kenter'le tanıştı. Kenter'in vesilesiyle tiyatroya başlayan Sunal, Zoraki Takip oyunuyla ilk kez sahne aldı. 1973 yılına gelindiğinde ise Tatlı Dilli filmiyle beyaz perdeye merhaba dedi. Ufak roller almasına rağmen kısa sürede tanınan ünlü oyuncu, birkaç yıl içinde zirveye ulaştı. 1974 yılında hayatını Gül Sunal'la birleştirdi ve Ali ve Ezo adını verdiği iki çocuğu oldu ve oldukça mutlu bir evlilik geçirdi. (Devamı için tıklayınız…)

Bıçkın filminde rol alan diğer oyuncular;

Nilgün Belgün

Necati Bilgiç

Leman Çidamli

Nevzat Okçugil

Ayten Erman