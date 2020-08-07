Bige Önal kimdir? Bige Önal nereli, kaç yaşında?

Bige Önal, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2007 yılında Kısmetim Otel dizisiyle geçen Bige Önal hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Bige Önal nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Sen Çal Kapımı dizinde Selin karakterine hayat veren Bige Önal hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Bige Önal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı olan Bige Önal, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kısmetim Otel dizisi ile yaşayan Bige Önal; Göç Zamanı, Maral, Benim Adım Gültepe, Yasak, Elde Var Hayat ve Halil İbrahim Sofrası dizilerinde rol almıştır. Ayrıca, Olanlar Oldu ve Martıların Efendisi filmlerinde de rol alan Bige Önal, 1,68 metre boyunda ve Kova burcudur.

Bige Önal'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020- Sen Çal Kapımı (Selin) (TV Dizisi)

2019 – Bozkır (Tülay) (TV Dizisi)

2018 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)

2018 – Tehlikeli Karım (Seda) (TV Dizisi)

2017 – Martıların Efendisi (Rüya/Birgül) (Sinema Filmi)

2016 – Olanlar Oldu (Gizem) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Lal) (TV Dizisi)

2015 – Göç Zamanı (Didem) (TV Dizisi)

2015 – Maral:En Güzel Hikayem (Alara) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Rita) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Yeliz) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Didem) (TV Dizisi)

2007 – Kısmetim Otel (Gizem) (TV Dizisi)