Bige Önal, rüzgarın azizliğine uğradı!

‘Çukur’ isimli dizide ‘Cumali’ karakterine hayat veren Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile önceki akşam Ortaköy’de yer alan bir otelde hayatını birleştirdi. Çiftin nikah törenine yakın dostları akın etti. Bu isimlerden biri de Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ikilisi oldu. Gecenin sonunda basın mensuplarının karşısına geçen ikiliden Önal, talihsiz bir an yaşadı.

BİGE ÖNAL’DAN FRİKİK

Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı oyuncu Bige Önal, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken sert esen rüzgarın azizliğine uğrayarak frikik vermekten kurtulamadı.

BİGE ÖNAL’IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 – Hakan: Muhafız

2015 – Maral:En Güzel Hikayem (Alara) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Rita) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Yeliz) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Didem) (TV Dizisi)

2007 – Kısmetim Otel (Gizem) (TV Dizisi)