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Bikinili Hande salıncakta
Bikinili Hande salıncakta
Yaz aylarının başlaması ile birlikte ünlüler sahile aktı. Bikinili poz vermeye çekinen şarkıcıların aksine Hande Yener'in Instagram'dan paylaştığı bikinili pozu olay oldu.
Magazin 25 Haziran 2019 - 07:15

Hande Yener yeni şarkısı ve yeni tarzıyla yaza hızlı giriş yapan şarkıcılardan oldu. Deniz ve havuzda bikinili yakalanmaktan korkan ünlülere inat Hander Yener’in seksi bikinisi ile verdiği poz olay oldu, binlerce yorum alan fotoğraf takipçileri ikiye böldü. Bu yaşta bu fizik nasıl böyle, kesin photoshop kullandı, bu kadar kusursuz olunmaz diyen takipçiler hayli çok olsa da aralarında İrem Derici gibi ünlü isimlerin de bulunduğu bir grup ‘Vallahi taş billahi taş’ şeklinde yorumlara imza attı.

HANDE’NİN SALINCAK KEYFİ

Şarkıcı Hande Yener, instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın photoshop olmadığını kanıtlamak istercesine salıncakta sallanırken görüldüğü hareketli kareleri de paylaşmaktan geri durmadı.

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