Bilge Öztürk ile sevgilisi Daren Gerede Erkaya davette

Bir dönem Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu. Aşıklar, önceki gün bir davette objektif karşısına geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avukat Bilge Öztürk (43), sevgilisi Daren Gerede Erkaya (21) ile önceki akşam Nişantaşı’ndaki Must’taydı.

Mekanın kurucu ortağı Ercan Gümüşkaya’nın sektördeki 25’inci yılını kutlamak için düzenlediği özel davete katılan ikili, kamera karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

Sevgilisi ile mutluluk pozu veren Öztürk, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

“BU GERÇEKTEN ÖNEMLİ Mİ?”

Sürpriz birlikteliğe geçen günlerde anne Bennu Gerede’den yorum gelmişti. Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, “Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren… Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge’ciğim. Çok ve çok…” açıklamasında bulunmuştu.

Anne Gerede, “İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi?” demişti.