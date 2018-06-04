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Bilim adamlarından Kim’i üzecek haber
Bilim adamlarından Kim’i üzecek haber
Büyük kalçalarıyla dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Kim Kardashian'ı üzecek haber Amerika'daki bir üniversiteden geldi.
Magazin 4 Haziran 2018 - 07:52

Aile boyu televizyon figürü olan Kardashian’lar ilk olarak Kim Kardashian üzerinden adını duyurdu. Büyük kalçaları ve cesur pozlarıyla kısa sürede dünya çapında bir fenomen haline gelen Kardashian’ı üzecek haber, Chicago’da bulunan Northwestern Üniversitesi’nden geldi. Buradaki bilim adamlarının yaptığı ve 65-79 yaşındaki menopoza giren 8 bin 750 kadının katıldığı araştırma, büyük kalçalıların hafıza testi sonuçlarının daha kötü olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, biriken yağın beyne kanın gitmesini sınırlayarak hafızayı etkileyebileceğini ifade etti.

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