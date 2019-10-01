Bilinçaltı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bilinçaltı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Bilinçaltı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bilinçaltı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'bilinçaltı'dır. Bilinçaltı mı, bilinç altı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bilinçaltı’dır.

BİLİNÇALTI NE DEMEK: Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı, tahteşşuur.

BİLİNÇALTI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bilinçaltı mı, bilinç altı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bilinçaltı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

bilinç altı (Yanlış kullanım)

bilinçaltı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Psikologlar çocuğun davranışlarındaki problemin bilinçaltı kaynaklı olduğunu söylüyor.”