Bill Murray ve Kelis’in aşkı kısa sürdü… Ünlü çiftten ayrılık kararı

72 yaşındaki Bill Murray ve 44 yaşındaki Kelis, yaşadıkları yaz aşkının ardından ayrılık kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda aşklarıyla gündeme gelen Bill Murray ve Kelis, bu defa da ayrılık kararlarıyla gündemde.

US Sun’ın haberine göre; ünlü şarkıcı Kelis, ilişkiyi bitiren taraf oldu. Çifte yakın bir kaynak da “Kelis ve Bill birbirlerinden çok hoşlanıyorlardı ve hâlâ da öyleler ama ikisinin de yoğun programları var ve fırtınalı bir romantizmin ardından kendi yollarına gitmeye karar verdiler. Arkadaş kalmayı umuyorlar ama aynı zamanda hayatlarına devam etmeyi de planlıyorlar” dedi.

Sun’ın ayrılık haberini vermesinden sadece bir gün önce Instagram’da bir kullanıcı, gerçekten Bill Murray ile çıkıp çıkmadığı sorulduğunda Kelis, “Oh, hayır!” diye yanıt verdi.

İkili ilişkileri hakkında şimdiye kadar hiç açıklama yapmadı. Haziran ayı başında ilişkiye başlayan çiftin ayrıca acıları nedeniyle de bağ kurdukları düşünülüyor. Kelis, ikinci kocası Mike Mora’yı Mart 2022’de kaybederken, Murray de son birkaç yıl içinde ağabeyi Ed ve görüşmediği eşi Jennifer Butler’ı kaybetti.

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