Billie Eilish, Asyalılara karşı kullandığı ırkçı söylem için özür diledi

Instagram hikayesinde yaptığı açıklamada, Grammy ödüllü şarkıcı, yayınlanan klipten dolayı “dehşete düştüğünü ve utandığını” söyledi.

Eilish’in bu ayın başlarında Asyalılara hakaret niteliği taşıyan videosu yayınlandı. Eilish de sorunu çözmek için uzun bir özür notu paylaştı, “Sizi seviyorum çocuklar ve birçoğunuz benden bu konuya değinmemi istediniz ve ben de bu konuya değinmek istiyorum çünkü olmadığım bir şey olarak etiketleniyorum” diyerek başladı.

Eilish açıklamasında videonun 13 ya da 14 yaşındayken Asyalı üyelere karşı o zamanlar aşağılayıcı olduğunu bilmediği bir şarkıdan bir kelime söylediğini gösteren video düzenlemesi olduğunu açıkladı.

DEHŞETE DÜŞTÜM VE UTANDIM

19 yaşındaki Eilish, “Dehşete düştüm ve utandım ve bu kelime ağzımdan çıktığı için kusmak istiyorum. Çevremde ya da ailemden hiç kimse tarafından kullanılmadığı için bu kelimeyi duyduğum tek zamandı. O zamanki cehaletim ve yaşım ne olursa olsun, hiçbir şey incitici olduğu gerçeğini mazur gösteremez. Ve bunun için üzgünüm” dedi.

Şarkıcı, ırkçı olduğuyla ilgili çıkan söylentilerin kalbini kırdığını söyledi. Eilish özrünü şöyle tamamladı: “Sadece inanmakla kalmıyorum, aynı zamanda kapsayıcılık, nezaket, hoşgörü ve eşitlik adına savaşmak için platformumu kullanmaya çalışıyorum. Hepimiz konuşmaya, dinlemeye ve öğrenmeye devam etmeliyiz.”

Eilish’in özrü, erkek arkadaşı Matthew Tyler Vorce’un eski, ırkçı sosyal medya paylaşımları için özür dilemesinden birkaç gün sonra geldi. Eilish, Vorce’un özrü ile ilgili herhangi bir şey söylemedi.

Koronavirüs pandemisi sırasında, hem ABD’deki hem de İngiltere’deki Asyalı topluluk liderleri, artan Asya karşıtı nefret suçlarına karşı sık sık uyarılarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, artan sayıda Asya karşıtı saldırıyı ele almayı amaçlayan bir yasayı imzaladı. Birleşik Krallık’ta Gemma Chan gibi yıldızlar, Doğu ve Güney Doğu Asya (ESEA) topluluğu için para toplama kampanyasına destek verdiler.

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