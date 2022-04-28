Billie Eilish çocukluk aşkı olan ünlü ismi açıkladı

Billie Eilish, hayranlarıyla Instagram'da yaptığı soru-cevap etkinliğinde çocukluk aşkının Sarah Michelle Gellar olduğunu açıkladı. Buffy the Vampire Slayer yıldızı da Eilish'in beğenisini yanıtsız bırakmadı.

Sozcu.com.tr

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Billie Eilish ve Sarah Michelle Gellar sosyal medyadan birbirlerine hayranlıklarını gösterdiler. Her şey, şarkıcının bir hayranının kendisine çocukluk aşkı hakkında sorduğu bir soruyla başladı. Sözcüklerle cevap vermek yerine, ünlü oyuncunun Buffy the Vampire Slayer’dan bir fotoğrafını yayınladı.

Geller da Eilish’in hikâyesine çok geçmeden bir paylaşımla yanıt vererek Eilish’e olan beğenisini belirtti.

Her iki yıldızın hayranları da iki yıldızı birbirlerini sevdikleri için alkışladı. Bir hayran, “Billie’nin iyi bir zevki var” yazdı, bir diğeri, “Billie sadece en iyisini seçer. Buffy’yi seviyoruz” yazdı.

Billie Eilish, açık ve dürüst olmasıyla tanınıyor. Yetenekli müzisyen, alçakgönüllü ve kabullenici doğası nedeniyle takipçileri için de bir ilham kaynağı.

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