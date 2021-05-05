Billie Eilish neden 7 yıldır vegan olduğunu anlattı

19 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, Vogue'un Haziran sayısı için hazırladığı röportajda tüm samimiyetiyle sorulara yanıt verdi.

Halle Berry, Avril Lavigne, Viola Davis ve Orlando Bloom gibi birbirinden ünlü ismin de sorularıyla yer aldığı röportajda en dikkat çeken sorulardan biri de veganlığıyla ilgili oldu.

Coachella’da Eilish ile sahne arkasında tanışan ve kendi beslenme şeklini de %90 bitki bazlı olarak tanımlayan Orlando Bloom, Eilish’in neden et, deniz ürünleri, süt, yumurta ve peynir gibi hayvansal ürünleri tüketmekten kaçındığını merak ettiğini sordu.

7 YILDIR VEGANIM

Sözlerine “Ben veganım. Lanet olsun, yedi yıldır veganım” diye başlayan Eilish, et ve süt ürünleri endüstrisinin etiği konusunda kendini eğitmenin kararına yön verdiğini açıkladı: “Bu tür bir şeyi öğrendikten ve gördükten sonra, geri dönmek gerçekten zor. Ve şimdi, süt ve et tüketen birçok arkadaşım olmasına ve hiç kimseye ne yapacağımı söylemek istemememe rağmen, hayvanlara neler olup bittiğini bilerek hayatıma devam edemiyorum” dedi.

Los Angeles’ın Highland Park semtinde büyüyen Eilish, et yemiyor. Bu nedenle, vejeteryan diyetten vegan diyete geçişin kendisi için çok da zor olmadığını belirtiyor: “Vegan olmak benim için çok büyük bir mesele değildi çünkü et hayatımda hiçbir zaman olmadı. Eti özlememiştim, özlemem gereken bir şey değildi” dedi.

TAKİPÇİLERİNİ DE BİLGİLENDİRİYOR

Eilish, 2019 yılında bir röportajda demir eksikliği olduğunu ve annesi Maggie Baird’in kendisine demir takviyesi verdiğini sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık’taki Lincoln County Hastanesinden emekli bir gastroenterolog olan Brian B. Scott, daha önce Insider’a vejetaryenlerin ve veganların düşük demir konusunda daha büyük bir risk altında olabileceğini söylemişti. Bununla birlikte Scott, fındık, kuru meyve ve sebzelerin demir eksikliğini gidermeye yardımcı olabileceğini de belirtti.

Eilish, sosyal medyayı da hayvan zulmü hakkında farkındalık yaratmak için sık sık kullanıyor. 83,7 milyon Instagram takipçisi olan genç şarkıcı, sık sık et ve süt ürünleri endüstrileri hakkında videolar yayınlıyor.

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