Billie Eilish’in başı hayranıyla dertte… Defalarca ailesinin evine izinsiz girmeye çalışmış

Billie Eilish, takıntılı bir hayranı yüzünden zor zamanlar yaşıyor. 39 yaşındaki Christopher Anderson, defalarca ünlü şarkının ailesinin evine izinsiz girmeye çalıştı. Sonunda yakalanan Anderson için Eilish, yasaklama istiyor.

Sozcu.com.tr

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Grammy, Altın Küre ve Oscar gibi pek çok prestijli ödüle sahip olan son yılların başarılı şarkıcılarından Billie Eilish, takıntılı bir hayranı yüzünden zor günler geçiriyor.

Bu ayın başlarında, 39 yaşındaki Christopher Anderson, Eilish’in evine girmeye çalıştı ve ardından da gözaltına alındı. Şarkıcı ayrıca Anderson’ın aralık ayında da birkaç kez ailesinin evine girmeye çalıştığını iddia etti.

Mahkeme belgelerine göre; şarkıcı, erkek kardeşi Finneas ve ebeveynleri için koruma talep ediyor. Eilish’in babası, aralık sonundan bu yana Anderson’ın evlerini birçok kez ziyaret ettiğini açıkladı.

Şarkıcı, bu olayların kendisinde kaygı, korku ve duygusal sıkıntı yaşattığını ve artık ailesinin evini ziyaret ederken kendini güvende hissetmediğini iddia etti.

Polis, 5 Ocak günü birinin, Eilish’in ebeveynlerinin Highland Park’taki evine girmek için çiti tırmanmaya çalıştığına dair bir çağrıya yanıt verdi. Maskeli davetsiz misafirin tamamen siyah giydiği ve arka bahçede pusuya yattığı görüldü. evden herhangi bir şey çalmayan Anderson, çevrede yapılan aramada evden bir blok ötede yakalandı.

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