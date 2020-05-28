Billie Eilish’ten eleştirilere cevap: Değerim sadece sizin algınıza mı dayanıyor?

Billie Eilish’ten eleştirilere cevap: Değerim sadece sizin algınıza mı dayanıyor?

Grammy ödüllerinde en büyük dört ödülü kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, stili ve görüntüsünü eleştirenlere sert bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Beni ben yapan şeye kim karar verecek?" dedi.

Vücut şekli, kilosu ve bedenine yönelik nefret dolu söylemlere maruz kalan Billie Eilish, kendi yönettiği ve oynadığı, “Not My Responsibility” (Benim Sorumluluğum Değil) adlı kısa filmiyle sessizliğini bozdu.

Stüdyo benzeri bir ortamda çekim yapan 18 yaşındaki müzisyen, yavaşça kıyafetlerini çıkardığı videoda sözlerine, “Beni tanıyor musunuz? Beni gerçekten tanıyor musunuz?” diyerek başlayarak izleyicilere şu soruları yöneltti:

* Fikirlerime, müziğime, kıyafetlerime ve bedenime dair fikirleriniz var. Bazı insanlar giyimimden nefret ediyor, bazıları ise övüyor. Bazıları bun diğerlerini aşağılamak için kullanıyor, bazıları da beni aşağılamak için. Ama izlediğinizi her zaman hissediyorum.

* Daha minyon olmamı mı isterdiniz? Daha zayıf? Daha yumuşak? Daha uzun? Sessiz olmamı ister miydiniz? Omuzlarım sizi kışkırtıyor mu? Göğsüm? Ben karnım, kalçalarım, birlikte doğduğum vücut muyum? İstediğiniz şey bu değil mi?

“BENİ BEN YAPAN ŞEYE KİM KARAR VERECEK?”

Bedenini aşağılayan yorumlara dikkat çeken Eilish, “Rahat bir şey giysem kadın olmuyorum. Soyunup dökülürsem kötü oluyorum. İnsanların kim olduklarına biz karar veriyoruz, değerlerini biz belirliyoruz. Daha fazla giyinirsem, daha az giyinirsem, beni ben yapan şeye kim karar verecek? Bunun anlamı ne? Benim değerim sizin algınıza mı dayanıyor? Yoksa benimle ilgili fikirleriniz benim sorumluluğumda değil mi?” dedi.

Eilish, sosyal medya hesabından yayınladığı kısa filmi ilk olarak mart ayındaki dünya turnesi kapsamında Miami American Airlines Arena’daki konserinde verilen ara esnasında, videonun kısa bir bölümü ekranlara yansıtılarak gösterilmişti.