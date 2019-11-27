Billie Eilish’ten Justin Bieber itirafı: ‘Billie Bieber olmam gerekiyordu’

Billie Eilish, katıldığı bir radyo programında çocukluğundan bu yana hayranı olduğu ünlü şarkıcı Justin Bieber hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu. Hailey Baldwin'in soyadını Bieber yaptığı gün ağladığını söyleyen Eilish "Billie Bieber olmam gerekiyordu" dedi...

Grammy Ödülleri’nde 7 dalda aday gösterilen genç şarkıcı Billie Eilish’in daha önce katıldığı bir radyo programının görüntüleri ortaya çıktı. Programda Justin Bieber hakkında şaşırtan bir açıklama yapan 17 yaşındaki şarkıcı, Justin’in evlendiğini öğrendiğinde ağladığını itiraf etti.

Billie aslında tam bir Justin Bieber hayranı. Çok küçük yaşlardan bu yana ünlü şarkıcıya aşık olan Eilish, her ne kadar şu an ödül törenlerinde pek çok dalda aday gösterilse de, albüm satış listelerinde zirvede yer alıp Bieber’ın üstüne çıksa da, yine de Justin’e olan hayranlığı devam ediyor.



Video Charm Bieber hesabından alınmıştır

Öyle ki geçen nisan ayında Justin Bieber ile ilk kez buluşan Billie, o zaman dahi gözyaşlarına hakim olamamıştı. Buluşma sonrası röportaj veren genç şarkıcı “Onu görünce kendimi tutamadım ağladım” demişti.

Radyo programında da Bieber hakkında bir anısını anlatan Billie, arkadaşının kendisini arayıp “Hailey soyadını değiştirmiş biliyor muydun?” dediğini söyledi ve o an hissettiklerini şöyle açıkladı: “Bunu duyduğumda anında ağlamaya başladım. Normalde kolay kolay ağlayan biri değilim ama Hailey’in kullanıcı adını ‘haileybieber’ olarak görünce inanamadım. Çünkü ben hep kendimi ‘Billie Bieber’ görmeye alışmıştım” dedi.