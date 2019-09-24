Billur Kalkavan’a olay mesaj: “Kölem olmak ve kırbaçlanmak istedi”

Son günlerde yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren Billur Kalkavan, katıldığı bir televizyon programında yine dikkatleri üzerine çekti. “Her çocuk doğuran da bir ego, anne olmak çok matah bir şey değil” açıklamasıyla tepki toplayan ve Magazin Noteri isimli programda sözlerine açıklık getiren Kalkavan, “Ben anne olmayı doğurmak olarak değiştireyim. Çünkü akışında çok da planlayarak konuşmuyor insan. Gerçekten anne olmak çok matah bir şey ama onlarınki hiç değil. Çok da bilerek kullandım o kelimeyi. Binlerce yıldır sezaryen yöntemi var ama dünyanın hiçbir yerinde sana kapris sezaryeni yapmazlar. O da bir kapris.Canı acımasın, yok emzirmesin memeleri sarkmasın süt veremem; böyle çocuk bakılmaz. Herkes bir de üstüne alındı ünlüsü, ünsüzü, köydeki. Sen böyle değilsen üstüne alınmazsın. Bana binlerce tebrik geldi. Ne insanlar ne kadınlar neler çekiyorlar bu ülkede. Ben bütün kadınlara laf etmiş olabilir miyim. Biraz kafa çalıştırmak lazım. Ben söylediğimi söyledim. Arkasındayım da söylediğimin.” dedi.

Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharlı’nın hazırlayıp sunduğu Magazin Noteri programında Billur Kalkavan, kendisine atılan çirkin mesajlardan da bahsetti. 56 yaşındaki ünlü oyuncu atılan bir mesajda kendisine kölelik teklif edildiğini şu cümlelerle anlattı; “Köleler ile ustalar, yurt dışında çok var bu tip ilişkiler. Türkiye’de de var. Bunlar bastırılmış cinsellikten kaynaklanıyor. Adam köle olmaktan, kırbaçlanmaktan hoşlanıyor”

“Adamın biri bana attığı direkt mesajda sormuş ‘köle kullanıyor musunuz’ diye. Bu tip ilişkiler dünyanın her yerinde var, bunlar gönüllü köle” diyerek açıklamasına devam eden Kalkavan’nın bu sözleri izleyicileri şoka uğrattı.

Billur Kalkavan’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı ayağa kaldıran konuşması ise şu şekildeydi: “Çocuk öyle ezbere yapılacak bir şey değil. Çocuğu doğurmadan önce kendini ve maddi durumu ölçüp tartacaksın. Bana ‘Siz çocuk sevmiyorsunuz’ diyorlar, çok sevdiğim için çocuk doğurmamış olabilir miyim? Siz böyle düşüncesizce pörtletin. Sonra verin bir tane dadının eline işe dönün hemen. Ondan sonra uykusuz cadı gibi gidin işe sinir hastası olarak. Öyle insanlar gördüm, geceleri evinde uyumuyor falan. Sen de evinde kalıp çocuğuna baksaydın. Ondan sonra buna çocuk yapmak deyin. Arsız, terbiyesiz, ciyak ciyak bir sürü çocuk koşuşturuyor etrafta. Hayatta hiçbir şey bilmiyorlar, biz anne babamızdan öğrendik her şeyi. Eğitim evde, öğrenim okuldadır. Eğitim yoksa öğrenimle olmuyor. Her çocuk doğuran da bir ego, yürüyüş değişiyor şöyle bir trip, görüyorum.”