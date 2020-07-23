Billur Kalkavan’dan filtresiz paylaşım

Oyuncu Billur Kalkavan tatil için gittiği otelden yaptığı paylaşımlarla hem filtresiz de ne kadar fit olduğunu kanıtladı hem de tatile çıkacaklara sıcaklarla ilgili bilgi verdi.

Samimi tavırları ve cesur açıklamalarıyla gündem olmayı başaran Billur Kalkavan, tatil sezonunu açtı. Normalleşmenin ardından tatile giden oyuncu, paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Son olarak mavi bikinisiyle çektiği selfie’yi paylaşan Kalkavan’a beğeni ve yorum yağdı.

“SICAĞI SEVMEM”

Kalkavan, paylaşımına “Bitmek üzere olan tatil. Şöyle bir şey söyleyeyim, 1968'den beri Bodrum’a gelirim böyle hava görmedim. Sıcağı pek sevmem püfür püfür valla” notunu düştü.

“UZUN İLİŞKİLERİ GEREKSİZ VE SIKICI BULDUM”

Öte yandan 2009’dan beri Buğra Bahadırlı ile aşk yaşayan Kalkavan, “Bunca şey yaşadım; uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum. Dahası tek eşliliğe hiç inanmadım. Ta ki Buğra’yı tanıyana kadar. 10 yıl nasıl çabuk geçmiş. Daha dün tanışmış gibiyiz” demişti.