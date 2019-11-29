Billur Kalkavan’dan ilginç yorum: “Türkler cinsel ilişkiye girmiyor”

Eylül ayında, "Annelik matah bir şey değil" açıklamasıyla gündeme gelen Billur Kalkavan, verdiği bir röportajda Türk dizilerindeki konuların aynı olduğunu ve dizilerde hiç öpüşmenin olmadığını söyleyerek, "Türkler cinsel ilişkiye girmiyor" dedi.

Cinsellik ve annelik ile ilgili yaptığı dobra açıklamalarla adını gündemde tutmayı başaran Billur Kalkavan, usta gazeteci Mehmet Ali Birand’ın oğlu Umur Birand’ın YouTube kanalı üzerinden yayınladığı Kafa Tutanlar adlı programına konuk oldu. Uzun zamandır neden ekranda olmadığını ve ona gelen projeleri neden geri çevirdiğini samimi bir şekilde anlattı.

“BEN KÖLE DEĞİLİM”

Ünlü oyuncu, artık dizilerde rol almaması ile ilgili, “Dizileri 180 sayfa olmasından dolayı yapmıyorum. Çünkü evine dönemiyorsun, ben köle değilim ki” sözleriyle açıkladı. Oyuncuların köleleştirilmemesi gerektiğini savunan Kalkavan, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “İlginç bir konu da gelmiyor, hep anne rolü. Ben doktor olamaz mıyım, bir sapık olamaz mıyım? Bizde hiçbir aktörü denemiyor yapımcılar. Kenan İmirzalıoğlu, haşin yakışıklı adam… Öbürü güzel bilmem ne çocuk. Yapmayın abi bunu. Oyuncu denen insanların çoğu köreliyor bu ülkede. Değişik işler gelmediği için kendimi geliştiremiyorum. Sektör kötüleşiyor, kötü paralar ödüyorlar niye kendimi sıkayım ki?”

“TÜRK MİLLETİ OLARAK CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİYORUZ”

Dizilerin konularının çok kötü olduğunu söyleyen Kalkavan, “Dizilerde öpüşme yok, yasak. Mesela biz Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz. Bölünerek çoğalıyoruz büyük ihtimal. Çünkü cinsellik konuşulmuyor ve gösterilmiyor bu ülkede. Ama her türlü cinayet, kan, mafya ve pisliğe tamam. Amerika’da bir insan seyrettiği şeyi orada izleyip bırakıyor. Ama bizde o karakteri içine alıyor. Bence gençliğin şifreleri bozuldu. 90’larda doğan arkadaşımın ilişkilerine bakıyorum; entrika var çünkü öyle görüp öyle zannediyorlar. Bu çok fena” şeklinde konuştu.