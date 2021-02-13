Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar evlendi

Binnaz Avcı ile Murat Metin Acar, Beykoz Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Sunucu Saba Tümer nikâhtan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin çiçeğini kapmaya çalışan Tümer, o anları “Müge’nin beni tepmesiyle umutlarımın bittiği an” mesajıyla yayınladı.

Nikâhtan sonra Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Binnaz Avcı, “Biz birbirimizi ortamlarda tanımadık, arkadaşlar tarafından da tanıştırılmadık. 40 yıl var geride. Mahalle var, Sabit Bakkal, Eczacı Nur, turşucu Hakan ağabey, daha neler sayabilirim! Sen beni bilirsin, ben seni hep bildim. İyi ki varsın sevdiğim. Allah bize nefes almayı nasip ettikçe sonsuza kadar!” ifadelerini kullandı.