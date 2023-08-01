Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra bir araya geldi
'Bizimkiler' dizisinin usta oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
1989 – 2002 arasında ekrana gelen, bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatan ‘Bizimkiler’ dizisi o döneme damgasını vurmuştu.
Efsane dizinin ‘Dilek’i Binnur Şerbetçioğlu ve ‘Halis’i Ali Uyandıran, yıllar sonra yeniden bir araya gelip hasret giderdi.
Şerbetçioğlu, buluşmadan fotoğrafı da Instagram hesabından “Dumkof ve Dilek… Başlama yine ‘öpeceğim’ diye” notuyla paylaştı.
İkilinin buluşması sosyal medyada çok konuşuldu.
‘Halis’ karakteri, ‘Bizimkiler’ dizisinde sık sık sarılmaya çalışması ve “öpeceğim” repliği ile hafızalara kazınmıştı.