Bir Aile Hikayesi 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Aile Hikayesi 14. son bölüm izle

Bir Aile Hikayesi 14. bölümü ile ekranlara geldi. Bir Aile Hikayesi son bölümde Beste'nin davranışları karşısında artık Erdem'in sabrı kalmıyor. Erdem'le arası Ceylan yüzünden iyice bozulan Beste zayıflama kampına gider. Peki Bir Aile Hikayesi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Aile Hikayesi son bölümde; Mahur, Müjde'nin ona bebek sahibi olamayacaklarını söylemesiyle sarsılır. Artık Şakir'e gerçeği söylemek zorundadırlar. Bir Aile Hikayesi son bölümün ardından dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını bekliyorlar. Peki Bir Aile Hikayesi yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı mı?

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Aile Hikayesi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Güneş Ailesi, aşure gününü her yıl olduğu gibi Reyhan'ın anne ve babasını ziyaret ederek geçireceklerdir. Reyhan bu günü ailesiyle geçirmek zorunda oldukları için son derece gergindir. Ancak ıssız bir yolda araba bozulur ve kaza yaparlar. Bu kaza, aşure gününü Güneş ailesi için unutulmaz kılacak olayların başlangıcı olur.

Berk, Nil'le tekrar karşılaşmak için hastaneden check-up randevusu alır. Tam Nil'le konuştuğu sırada yanlarına Ufuk gelir. Nil, Berk'i çocukluk arkadaşı olarak tanıtınca Ufuk son derece samimi davranır. Ne yapacağını bilemeyen Berk kendini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE

Erdem’le arası Ceylan yüzünden iyice bozulan Beste zayıflama kampına gider. Bu Kamp, daha önce kaldıklarından son derece farklıdır. Kampa adapte olmaya çalışırken orada çalışan biri Beste’den hoşlanır. Karşılık bulmak için elinden geleni yapacaktır.

Mahur, Müjde'nin ona bebek sahibi olamayacaklarını söylemesiyle sarsılır. Artık Şakir'e gerçeği söylemek zorundadırlar. Ancak ikisinin de buna cesareti yoktur. Devreye, Mahur ve Müjde'nin çaresizliğini fark eden Behiye girer. Diğer yandan Mahur geleneksel aşure günü hazırlıklarını yapmaktadır. Berk katılamayacağı için ilk kez Nedim'i de davet ederler. Fakat Berk son anda sürpriz yapıp gelir. Berk uzun zaman sonra ilk kez Nedimle aynı ortamda bulunmanın gerginliğini yaşar.