Bir Aile Hikayesi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Aile Hikayesi 15. son bölüm izle

Bir Aile Hikayesi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Aile Hikayesi 15. son bölüm izle

Serkan Keskin’in oyuncu kadrosuna katıldığı Bir Aile Hikayesi dizisi 15. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde; Erdem’in Beste’nin olduğu kampa habersizce gelişi ortalığı karıştırır. Erdem ile Tayfun kavga eder, Beste’nin kamp macerası tatsız biter. Peki Bir Aile Hikayesi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Aile Hikayesi 15. son bölümde; Mahur babasını mutlu etmek için büyük bir adım atar ve Müjde'ye danışmadan tekne satın alır. Bu durum Müjde ile arasını açar. Son bölümün ardından Bir Aile Hikayesi yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyor. İpuçlarını öğrenmek isteyenler Bir Aile Hikayesi yeni bölüm fragmanını bekliyor.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Bir Aile Hikayesi 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil ancak yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Reyhan musiki gecesinde sahneye çıkacağı için çok heyecanlıdır. Ancak Cem Reyhan'ın o gece birlikte şarkı söyleyeceği kişiden rahatsız olur. Engin Reyhan'ın eski okul arkadaşıdır. Reyhan'ın Engin'le ilgili Cem'den gizlediği bir bilgi aralarının açılmasına sebep olur. Öte yandan Berk'in Nil'e verdiği bir hediye başlarına iş açar.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE

Ufuk, Nil'e sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamaktadır. Beste ve Berk'i de davet eder. Beste engel olmaya çalışsa da Berk o partiye gidip Nil'e geçmişlerini hatırlatmak ister. Ancak partide alacağı bir haberle sarsılacaktır.

Erdem'in Beste'nin olduğu kampa habersizce gelişi ortalığı karıştırır. Erdem ile Tayfun kavga eder, Beste'nin kamp macerası tatsız biter.

Mahur babasını mutlu etmek için büyük bir adım atar ve Müjde'ye danışmadan tekne satın alır. Bu durum Müjde ile arasını açar. Mahur durumu toparlamak için geri adım atmak istediğinde hiç umulmadık bir durumla karşı karşıya kalır.