Bir Aile Hikayesi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Aile Hikayesi 16. son bölüm izle…

Bir Aile Hikayesi 16. bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. Bir Aile Hikayesi son bölümde; Beste, Erdem’in evine taşınmaya hazırlanırken, aynı zamanda iş aramaya başlar ve bulduğu iş kendisiyle yüzleşmesine yol açar. Peki Bir Aile Hikayesi 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Aile Hikayesi 16. son bölümde; Konser sonrası Reyhan ve Cem'in arası açılmıştır ve birbirlerine mesafelidirler. Ama bu durum her ikisini de içten içe üzmektedir.Berk, gerçeği daha fazla saklayamayacağı için, Ufuk’a Nil’in eski kocası olduğunu açıklar. Son bölümün ardından Bir Aile Hikayesi yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyor.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Aile Hikayesi 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Konser sonrası Reyhan ve Cem'in arası açılmıştır ve birbirlerine mesafelidirler. Ama bu durum her ikisini de içten içe üzmektedir.Berk, gerçeği daha fazla saklayamayacağı için, Ufuk’a Nil’in eski kocası olduğunu açıklar. Artık tüm kozlarını ortaya koyduğu için seçimi Nil’e bırakır ve kendi yolunu çizmeye karar verip tiyatroya geri döner.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE

Beste, Erdem'in evine taşınmaya hazırlanırken, aynı zamanda iş aramaya başlar ve bulduğu iş kendisiyle yüzleşmesine yol açar. Şakir ile ilk defa bir baba oğul günü geçiren Mahur için, babasının ölmesi ihtimalini kabul etmek çok zordur. Müjde ise çocukları bu fikre alıştırması gerektiğini düşünmektedir.