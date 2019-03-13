Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm 2. fragman: Geçmişin sırları açığa çıkıyor! (Bir Aile Hikayesi yeni bölüm fragmanı izle)

Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm 2. fragman bugün FOX TV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Reyhan Mahur'un biyolojik babasını bulduğunu söylüyor. Fragmada Reyhan'ın Şakir'i tanıdığı görülüyor. Beste ve Berk Mahur'un yanına gidiyor. Mahur ve annesi onları sevinçle karşılıyor. Berk artık geleceği için bir karar veriyor. Beste, Erdem ile daha da yakınlaşıyor. Berk ise Derya ile fırtınalı bir tanışma gerçekleştiriyor. İşte Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm fragmanları...

BİR AİLE HİKAYESİ 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

BİR AİLE HİKAYESİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

35 yaşına giren Cem, Beste, Berk ve Mahur için hayat yeni bir sayfa aralıyor. Cem, Reyhan'la doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan'ın aniden doğum sancısı tutuyor. 6 hafta erken doğum yapıyor. Reyhan bebekleri için çok endişeleniyor. Cem çok korksa da eşini güçlendirmeye çalışıyor. Ve Reyhan 3'üz bebeklerini dünyaya getiriyor. Bebeklerden biri anne sütünü almıyor. Bu durum Reyhan'ı çok üzse de Cem bir kez daha karısının içini rahatlatıyor. Bu arada zengin bir ailenin kızı olan Reyhan, Cem ile hayatını birleştirmiş.

BESTE İÇİN DEĞİŞİM ZAMANI

Beste fazla kiloları, hala bekar ve işsiz olması yüzünden zor bir doğum günü geçiriyor. 35. Yaşına basan Beste değişmek için bir adım atıyor. Ve hayat onun karşısına yufka yürekli birini çıkarıyor.

MAHUR'UN HAYAL KIRIKLIĞI

Müjde ile evli olan Mahur biyolojik babasını bulmak için harekete geçiyor. Babasını bulan Mahur onun karşısına çıkıp 35 yıl önce onu bir cami avlusuna bıraktığını söylüyor. Şakir gözyaşları içinde Mahur'u evine alıyor. Mahur babası ile tanıştıktan sonra öğrendiği gerçekle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Mahur, babasını eve getiriyor. Büyük bir psikolojik dram yaşayan Mahur gülerek durumu Müjde'ye anlatıyor.

BERK YOL AYRIMINDA

Oyunculuk yapan Berk ise 5 yıldır bir ailenin reklam yüzü. Beste'den büyük güç alan Berk özgürlüğüne düşkün bir adam. Oyunculukta ilerlemek isteyen Berk aldığı yeni film teklifi ile havalara uçuyor ama yapımcısından izin almıyor. Yol ayrımında olan Berk bir karar vermek zorunda.