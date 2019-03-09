Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm fragmanı geldi! Hayat sürprizini 35 yıl sonra yapıyor! (Bir Aile Hikayesi 1. ilk bölüm izle)

Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm fragmanı geldi! Hayat sürprizini 35 yıl sonra yapıyor! (Bir Aile Hikayesi 1. ilk bölüm izle)

Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV ekranlarında Bir Aile Hikayesi ilk bölümünde; 35 yaşına giren kardeşler hiç beklemedikleri gerçeklerle yüzleşiyorlar. Hayatlarında dönüm noktaların yaşadıkları bu 35. Yaşta Beste aşka, Berk kendi yolunu çizmeye karar veriyor. Mahur ise biyolojik babasını buluyor. Peki Bir Aile Hikayesi ilk bölümde başka neler yaşandı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

BİR AİLE HİKAYESİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Aile Hikayesi FOX TV'de 1. Bölümü ile ekrana geldi. Bir Aile Hikayesi ilk bölümde; Cem ile Reyhan zor bir sınavdan geçiyor. Cem'in doğum gününde eşi üçüz bebeklerini 6 hafta erken doğuruyor. Aynı günden 35 yıl sonra, bu 3 kardeş yeni planlar, geçmişle ilgili yeni sırlar ve yeni kararlarla bugünü bitiyor. İlk bölümün ardından ise Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizden Bir Aile Hikayesi 1. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

BİR AİLE HİKAYESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

35 yaşına giren Cem, Beste, Berk ve Mahur için hayat yeni bir sayfa aralıyor. Cem, Reyhan'la doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan'ın aniden doğum sancısı tutuyor. 6 hafta erken doğum yapıyor. Reyhan bebekleri için çok endişeleniyor. Cem çok korksa da eşini güçlendirmeye çalışıyor. Ve Reyhan 3'üz bebeklerini dünyaya getiriyor. Bebeklerden biri anne sütünü almıyor. Bu durum Reyhan'ı çok üzse de Cem bir kez daha karısının içini rahatlatıyor. Bu arada zengin bir ailenin kızı olan Reyhan, Cem ile hayatını birleştirmiş.

BESTE İÇİN DEĞİŞİM ZAMANI

Beste fazla kiloları, hala bekar ve işsiz olması yüzünden zor bir doğum günü geçiriyor. 35. Yaşına basan Beste değişmek için bir adım atıyor. Ve hayat onun karşısına yufka yürekli birini çıkarıyor.

MAHUR'UN HAYAL KIRIKLIĞI

Müjde ile evli olan Mahur biyolojik babasını bulmak için harekete geçiyor. Babasını bulan Mahur onun karşısına çıkıp 35 yıl önce onu bir cami avlusuna bıraktığını söylüyor. Şakir gözyaşları içinde Mahur'u evine alıyor. Mahur babası ile tanıştıktan sonra öğrendiği gerçekle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Mahur, babasını eve getiriyor. Büyük bir psikolojik dram yaşayan Mahur gülerek durumu Müjde'ye anlatıyor.

BERK YOL AYRIMINDA

Oyunculuk yapan Berk ise 5 yıldır bir ailenin reklam yüzü. Beste'den büyük güç alan Berk özgürlüğüne düşkün bir adam. Oyunculukta ilerlemek isteyen Berk aldığı yeni film teklifi ile havalara uçuyor ama yapımcısından izin almıyor. Yol ayrımında olan Berk bir karar vermek zorunda.