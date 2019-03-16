Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Mahur evlatlık olduğunu duyuyor! (Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm izle)

BİR AİLE HİKAYESİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Bir Aile Hikayesi 3. bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez yayınlandı. Bir Aile Hikayesi 2. bölümde; Berk her şeyini kaybetmesine neden olacak davranışından dolayı çok pişmandır. Menajeri tarafından uyarılan Berk özür dileyecek mi? Mahur annesine karşı dürüst olup babası ile gerçekleri açıklıyor. Beste buluşmaya gelmeyip onu zor durumda bırakan adamla karşılaşıyor. Reyhan, evlat edindikleri bebeğin bir gün geri gelip onu almasından endişe duyuyor. Haberimizden Bir Aile Hikayesi 2. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…
BİR AİLE HİKAYESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 2. BÖLÜM ÖZETİ…
Mahur yıllar sonra bulduğu biyolojik babası Şakir’e çocuklarının onu çok sevdiğini ve isterse arada sırada onları görmeye gelebileceğini söyler. Ancak Şakir, bu teklife sıcak bakmaz. Mahur’a, “Sonra daha çok üzülürler. Çocuklarının bu yaşta bir insanın ölümüne tanık olmaları doğru değil” dediğinde Mahur önce ne dediğini anlayamaz.
“BEN ÖLÜYORUM”
Şakir, “ben ölüyorum” der. Mahur, ne diyeceğini bilemez. Mahur, “hasta mısın?” diye sorunca Şakir hastalık aşamasını geçireli çok olduğunu artık sona geldiğini söyler. Mahur’a bunu ortadan kaybolursa nereye gittiğini bilmesi için anlattığını söyler. Ardından da “Mümkün olsa kalırım. Sen ve ailen için. Ama ne yapalım öyle oldu. Bak ne güzel bir anı koydum cebime. Sen gerçekten iyi bir insan olmuşsun Mahur” der ve gitmek için kalkar. Mahur, bu sözlerin ardından Şakir’e çocukların gece kalmalarını istediğini söyler.
BERK ZOR DURUMDA
Bu arada Berk, kardeşi Beste’ye reklam çekimleri sırasında yaşadığı tatsızlıkları anlatır. Beste haberlere konu olan görüntüleri izleyince şok geçirir. Görüntülerde ajans sahibi ile kavgası ve ettiği küfürler vardır. Beste bu olayın onun sonu olabileceğini söylerken Berk kendini savunmaya çalışır. Yıllardır çektiği sıkıntılar ve baskılardan yıldığını anlatır. Beste suskun kalır. Berk yaptıklarından pişmandır.
BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE
CEM’İ DUYGULANDIRAN OLAY
Beste, Berk ile birlikte Mahur’u doğum günlerini kutlamak için arar. Mahur doğum gününü kutlayan Berk ve Beste’ye “vayy ikizler” derken ikizlerin doğduğu zaman Cem’in çocuklarını camın arkasından seyrederken yanındaki kişiyle konuşmaları görüntüleri gelir. Cem, yanındaki kişiye onun bebeğinin hangisi olduğunu sorar. O “hiçbir” der. Ardından cami avlusunda bulduğu bebeği anlatır. Berk ve Beste Mahur’a “doğum günün kutlu olsun kardeşim” der, Mahur da onların doğum gününü kutlar.
REYHAN SÜRPRİZ YAPIYOR
Mahur ve ailesi Şakir'le birlikte kahvaltı yaparken eve habersiz olarak Reyhan gelir. Mahur ve Şakir bunun paniğini yaşarken, bir sürpriz de Berk ve Beste yapar. Mahur’un çocukları Berk’i dün gece onu haberlerde gördüklerini anlatır. Berk’e neye kızdıklarını sorarlar. Reyhan da onun neden kızdığını merak eder ancak Berk ne diyeceğini bilemez.
REYHAN ŞAKİR’LE YÜZ YÜZE GELİYOR
Reyhan, evlat edindikleri bebeğin annesinin pişman olup onu geri almasından endişe eder. Yılar sonra biyolojik babasını bulduğunu annesine açıklayan Mahur, “o burda der”. Reyhan’a “Çocukluğumdan beri merak ediyordum. Elinizde olsa benden önce siz bulurdunuz onu değil mi?” der. Reyhan çok şaşırır ve ne diyeceğini bilemez. Çünkü çok büyük bir sırrı içinde saklamaktadır. Şakir, Reyhan’ı gördüğünde hiç değişmemiş olduğunu söyler.