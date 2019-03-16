Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Mahur evlatlık olduğunu duyuyor! (Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm izle)

Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Mahur evlatlık olduğunu duyuyor! (Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm izle)

Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Yayınlanan 2. bölümde; Mahur biyolojik babası olan Şakir'i bulduğunu Reyhan'a açıklıyor. Reyhan ve Şakir yıllar sonra karşı karşıya geliyor. Reyhan'ın sakladığı büyük sırrın ne olduğu merak ediliyor. Yapımcıya küfredip işi bırakan Berk işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Kilolarından dolayı oldukça sıkıntılı olan Beste spora başlıyor. Peki Bir Aile Hikayesi 2. bölümde başka neler yaşandı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

BİR AİLE HİKAYESİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Aile Hikayesi 3. bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez yayınlandı. Bir Aile Hikayesi 2. bölümde; Berk her şeyini kaybetmesine neden olacak davranışından dolayı çok pişmandır. Menajeri tarafından uyarılan Berk özür dileyecek mi? Mahur annesine karşı dürüst olup babası ile gerçekleri açıklıyor. Beste buluşmaya gelmeyip onu zor durumda bırakan adamla karşılaşıyor. Reyhan, evlat edindikleri bebeğin bir gün geri gelip onu almasından endişe duyuyor. Haberimizden Bir Aile Hikayesi 2. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

BİR AİLE HİKAYESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 2. BÖLÜM ÖZETİ…

Mahur yıllar sonra bulduğu biyolojik babası Şakir’e çocuklarının onu çok sevdiğini ve isterse arada sırada onları görmeye gelebileceğini söyler. Ancak Şakir, bu teklife sıcak bakmaz. Mahur’a, “Sonra daha çok üzülürler. Çocuklarının bu yaşta bir insanın ölümüne tanık olmaları doğru değil” dediğinde Mahur önce ne dediğini anlayamaz.

“BEN ÖLÜYORUM”

Şakir, “ben ölüyorum” der. Mahur, ne diyeceğini bilemez. Mahur, “hasta mısın?” diye sorunca Şakir hastalık aşamasını geçireli çok olduğunu artık sona geldiğini söyler. Mahur’a bunu ortadan kaybolursa nereye gittiğini bilmesi için anlattığını söyler. Ardından da “Mümkün olsa kalırım. Sen ve ailen için. Ama ne yapalım öyle oldu. Bak ne güzel bir anı koydum cebime. Sen gerçekten iyi bir insan olmuşsun Mahur” der ve gitmek için kalkar. Mahur, bu sözlerin ardından Şakir’e çocukların gece kalmalarını istediğini söyler.

BERK ZOR DURUMDA

Bu arada Berk, kardeşi Beste’ye reklam çekimleri sırasında yaşadığı tatsızlıkları anlatır. Beste haberlere konu olan görüntüleri izleyince şok geçirir. Görüntülerde ajans sahibi ile kavgası ve ettiği küfürler vardır. Beste bu olayın onun sonu olabileceğini söylerken Berk kendini savunmaya çalışır. Yıllardır çektiği sıkıntılar ve baskılardan yıldığını anlatır. Beste suskun kalır. Berk yaptıklarından pişmandır.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE

CEM’İ DUYGULANDIRAN OLAY

Beste, Berk ile birlikte Mahur’u doğum günlerini kutlamak için arar. Mahur doğum gününü kutlayan Berk ve Beste’ye “vayy ikizler” derken ikizlerin doğduğu zaman Cem’in çocuklarını camın arkasından seyrederken yanındaki kişiyle konuşmaları görüntüleri gelir. Cem, yanındaki kişiye onun bebeğinin hangisi olduğunu sorar. O “hiçbir” der. Ardından cami avlusunda bulduğu bebeği anlatır. Berk ve Beste Mahur’a “doğum günün kutlu olsun kardeşim” der, Mahur da onların doğum gününü kutlar.

REYHAN SÜRPRİZ YAPIYOR

Mahur ve ailesi Şakir'le birlikte kahvaltı yaparken eve habersiz olarak Reyhan gelir. Mahur ve Şakir bunun paniğini yaşarken, bir sürpriz de Berk ve Beste yapar. Mahur’un çocukları Berk’i dün gece onu haberlerde gördüklerini anlatır. Berk’e neye kızdıklarını sorarlar. Reyhan da onun neden kızdığını merak eder ancak Berk ne diyeceğini bilemez.

REYHAN ŞAKİR’LE YÜZ YÜZE GELİYOR

Reyhan, evlat edindikleri bebeğin annesinin pişman olup onu geri almasından endişe eder. Yılar sonra biyolojik babasını bulduğunu annesine açıklayan Mahur, “o burda der”. Reyhan’a “Çocukluğumdan beri merak ediyordum. Elinizde olsa benden önce siz bulurdunuz onu değil mi?” der. Reyhan çok şaşırır ve ne diyeceğini bilemez. Çünkü çok büyük bir sırrı içinde saklamaktadır. Şakir, Reyhan’ı gördüğünde hiç değişmemiş olduğunu söyler.