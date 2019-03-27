Bir Aile Hikayesi 4. yeni bölüm 2. fragman: Berk kafasına koyduğu şeyi yapıyor! (Bir Aile Hikayesi yeni bölüm fragmanı izle)

Bir Aile Hikayesi 4. yeni bölüm 2. fragman: Berk kafasına koyduğu şeyi yapıyor! (Bir Aile Hikayesi yeni bölüm fragmanı izle)

Bir Aile Hikayesi 4. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Beste yıllar önce babası Cem'in sihirli olduğunu söylediği tişörtle kanepede uzanıp yatarken ikizi Berk'e çok şanslı olduklarını söylüyor. Berk sonunda kafasına koyuduğunu yapıyor ve sahneye çıkıyor. Erdem, Beste'nin babasını öldürmüş olma ihtimalini kabullenemiyor. İşte Bir Aile Hikayesi 4. yeni bölüm fragmanları...

BİR AİLE HİKAYESİ 4. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

BİR AİLE HİKAYESİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 3. BÖLÜM ÖZETİ…

Mahur’un evinde sabah kahvaltıya otururlar. Şakir de onlarla birliktedir. Masada Reyhan ve Şakir arasındaki gergin haller dikket çeker. Cem sabahın erken saatlerinde Reyhan’ın yanına gelir. Reyhan nereye gittiğini sorunca o da işe gideceğini ve patronundan 1 ay izin isteyeceğini söyler.

CEM İSTİFA EDİYOR

Cem işe yeni girmiştir. Karısına patronunun halden anlayan biri olduğunu söyleyerek ikna eder. Cem patronuna durumu açıklayınca beklemediği bir yanıt alır. Nedim araya girerek Cem’in durumunu açıklar. Cem de karısını yalnız bırakamayacağını söyler. Patronu ona izin veremeyeceğini söyleyinde, Cem, “benim evde olmam lazım der. Patronunun tavizsiz tavrından sonra Cem çareyi istifa etmekte bulur.

CEM NEDİM’İN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRİYOR

Patronun odasından çıkan Cem ne yapacağını düşünmektedir. Bu sırada peşinden gelen Nedim, “olmadı böyle” der. Cem ise çaresine bakacağını söyler. Nedim aslında bir çaresi olduğunu söyler. Nedim bulduğu çareyi anlatır. Cem bunun mümkün olamayacağını söyler. Nedim, Cem’in bu tavrından üzüntü duyar ve “İşsiz kalınacak zaman mı şimdi” diyerek onu ikna etmeye çalışır.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE

Nedim, eve gitmek zorunda olduğunu söyleyerek çıkmaya hazırlanan Cem’e “bir dakika beklesene” diyerek içeri gider. Nedim tekrar patronun odasına girer. Patronu ” bir şey mi var” deyince o da var der ve Cem’in gitmesi durumunda kendisinin de gideceğini ve giderse de bazı hesapları yanında götüreceğini, bu yüzden de başının ağrıyacağını söyleyerek onu tehdit eder.

CEM ÇOK SEVİNİYOR

Nedim beklemekte olan Cem’in yanına gelerek patronun ona izin verdiğini söyler. Cem çok şaşırır. Nedim’e sarılır ve derin bir nefes alır. Reyhan Cem’i beklerken kapı çalar. Kapıda annesini görünce Reyhan çok bozulur. Kızına torunlarının nerde olduğunu sorar. Bu sırada eve gelen Cem karısına oatronun izin verdiğini söyler. Çocukları anneanneleriyle gören Cem çok bozulur.

MAHUR: HOŞGELDİN NEDİM AMCA

Kahvaltı devam ederken Mahur’un kapısı çalar. Şakir çok gerilmiştir. Gelen kişi Nedim’dir. Çocuklar dedelerine koşup sarılırken Mahur “Nedim amca hoşgeldin” der. Reyhan’ın annesi ikizlerle beraber üçüncü çocuğu evlat edindikleri için Reyhan’a veryansın eder. Reyhan Cem’in annesinin bu sözlerini duymasından çok endişelenir ve onu uyarır.

ŞAKİR: BEN ÇOK YORULDUM

Mahur, babası Şakir’in evden ayrıldığını anlarve peşinden gider. Babasının hastalığı için en tanınmış doktorlardan birinden randevu ayarlamıştır. Şakir gitmek istemediğini söyleyince Mahur deliye döner. Mahur’un öfkesi çok büyüktür. Şakir’in “boş yere çabalıyorsun çok yoruldum” sözlerine karşılık “Ne yapmaya çalışıyorsun, sen ölmek mi istiyorsun. Ben o randevuyu ayarlamak için ülkenin en gıcık adamlarından birinin karşısına çıktım, yorulmadım sen randevuya gitmeye mi yoruluyorsun” der.

MAHUR’U YIKAN SONUÇ

Şakir hiç bir işe yaramayacağını söylese de Mahur kararlıdır. “Ya yararsa” diyerek onu ikna eder. Doktor yapılan testlerin neticesini açıkladığında durum tam da Şakir’in söylemek istediğinin aynısıdır. Hastalık bütün vücuduna yayılmıştır. Mahur doktorun sözleri karşısında şoke olur.