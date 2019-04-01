Bir Aile Hikayesi 5. yeni bölüm 2. fragman: Berk’i şaşırtan karşılaşma! (Bir Aile Hikayesi yeni bölüm fragmanı izle)

Bir Aile Hikayesi 5. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan 2. fragmanda; Berk partide patronuna rest çektikten sonra işsiz kalmasının hesabını Mahur'a sormaya kalkıyor. Mahur'un tepkisi karşısında ne yapacağını şaşıran Berk gönlünü almak için eve gidiyor. Mahur babası Şakir'i Berk ile tanıştırıyor. İşte Bir Aile Hikayesi 5. yeni bölüm fragmanları...

BİR AİLE HİKAYESİ 5. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

BİR AİLE HİKAYESİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Mahur, kardeşleri ile birlikte okula geldiğinde arkadaşlarının laf atmaları ile karşılaşır. Berk’e “Bu dört gözü sokakta mı buldunuz?” diyerek dalga gerçerle. Mahur sesini çıkarmaz ancak Beste onlara aldırmaması gerektiğini söyleyerek sınıfa doğru giderler.

MAHUR’DEN BERK’E DESTEK

Berk, Mahur’u arayıp rahatsız ettiğini söyleyerek telefonu kapatmak ister. Mahur onun aramasından asla rahatsız olmayacağını söyleyerek konuşmaya devam eder. Bu sırada Berk’in Mahur ile konuştuğunu duyan Beste Mahur’a onu çok özlediğini söyler. Beste alkolün etkisindedir. Berk’e zor anlar yaşatır. Mahur, telefonu kapatmadan önce Berk’e “annem ile babam bu ailede hiç köle yetiştirmedi” diyerek iyice rahatlamasını sağlar.

BERK PATRONUNA KARARINI SÖYLÜYOR

Berk telefonu kapattıktan sonra ayakta durmakta zorlanan Beste’yi Erdem’e emanet eder. Ardından patronunun yanına gider. Patronuna bir karar verdiğini söyleyerek “elinden geleni ardına koyma” der. Partidekiler Berk’in sözlerini duyunca şoke olurlar. Patronu “son sözün bu mu? diye sorunca, “Bu” diyerek arkasını dönüp gider. Patronu hayatının hatasını yaptığını söylediğinde Berk geri döner ve ona bir selam çakar ve “bana müsaade” diyerek son sözünü söyler.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE

Beste ve Mahur sınıflarına giderken arkalarından hala dalga geçen arkadaşlarını okulun tuvaletine çağırarak, bir daha kardeşine dört göz dediklerini duyduğunda onları çok fena yapacağını söyleyerek tehdit eder. Berk’in patronuna söylediklerine şahit olanlardan biri de Derya’dır. Berk’in arkasından giderek onu tebrik eder ve ona haksızlık ettiğini itiraf eder ondan özür diler.

BESTE’NİN İTİRAFLARI

Alkolün de etkisiyle Erdem ile birlikte gülüp eğlenen Beste, ona neden bu kadar içirdiğini söyler ardından da çok içtiğinde ağzının gevşediğini ve söylemek istemediği her şeyi söylediğini itiraf eder. Erdem “ne mesela” diye sorar. Beste bu gece onun sayesinde eğlendiğini söyleyerek ona teşekkür eder. Erdem “başka” diye sorar. Beste kendisini partide dünyanın en zavallı ve çirkin kızı gibi hissetmediğini söyler. Erdem yine “başka” diye sorunca, Beste mutlu olmayı hak etmediğini söyler. Erdem ona tepki gösterir. Beste onu tanımadığını ve hakkında hiç bir şey bilmediğini söyleyerek “ben çok kötü bir şey yaptım” der. Erdem çok şaşırır. Ne yaptığını sorar. Beste gözyaşları içerisinde babasının onun yüzünden öldüğünü söyler. “babamı ben öldürdüm” der. Bu sözleri duyan Berk şoke olur.

BERK: SENİN OĞLUN GİBİ DAVRANDIM

Berk ve Beste eve dönerler. Beste babasının çocukken ona sihirli olduğunu söylediği tişörtle kanepede sızar. Berk’e aslında çok şanslı çocuklar olduklarını söyler. Berk babasının verdiği tişörtü eline alır “bu gece yaptım baba, tam senin oğlun gibi davrandım” diyerek verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu düşünüp mutlu olur.