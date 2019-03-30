Bir Aile Hikayesi 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Mahur gerçeği öğreniyor! (Bir Aile Hikayesi 4. yeni bölüm izle)

Bir Aile Hikayesi 4. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 4. bölümde; Cem ve Reyhan Mahur'a sonunda gerçeği açıklıyor. Mahur, onlardan sadece tek bir şey istiyor. Katıldıkları bir kermeste babasının ilgisini çekmeyi başaramayan Mahur tehlikeli bir hamle yapıyor. Beste iş görüşmesi için gittiği mağazadan hüsranla ayrılıyor. Mahur, Şakir'in gerçek kimliğini kızlarına açıklamaya karar veriyor. Peki Bir Aile Hikayesi 4. bölümde başka neler yaşandı? Bir Aile Hikayesi 5. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Bir Aile Hikayesi FOX TV'de bu akşam 4. bölümü ile ekrana geldi. Bir Aile Hikayesi 4. bölümde; Mahur, Beste ve Berk ile üçüz olmadıklarını öğreniyor. Annesinden babasınından bu durumu Berk’in bilmemesini istiyor. İş görüşmesi fiyasko ile sonuçlanan Beste moral bulmak için yanına gittiği Erdem’den hiç beklemediği sözler duyuyor. Babasının ilgisini çekmek için Mahur’un yaptığı hareket aileyi telaşlandırıyor. Berk sosyal medyada Derya’nın tiyatro paylaşımını görüyor ve bilet almak bahanesiyle gittiği tiyatroda yönetmenin ilgisini çekiyor. Peki Bir Aile Hikayesi 5. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Bir Aile Hikayesi 4. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

BİR AİLE HİKAYESİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Aile Hikayesi 5. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Mahur, kardeşleri ile birlikte okula geldiğinde arkadaşlarının laf atmaları ile karşılaşır. Berk’e “Bu dört gözü sokakta mı buldunuz?” diyerek dalga gerçerler. Mahur sesini çıkarmaz ancak Beste onlara aldırmaması gerektiğini söyleyerek sınıfa doğru giderler.

MAHUR’DEN BERK’E DESTEK

Berk, Mahur’u arayıp rahatsız ettiğini söyleyerek telefonu kapatmak ister. Mahur onun aramasından asla rahatsız olmayacağını söyleyerek konuşmaya devam eder. Bu sırada Berk’in Mahur ile konuştuğunu duyan Beste Mahur’a onu çok özlediğini söyler. Beste alkolün etkisindedir. Berk’e zor anlar yaşatır. Mahur, telefonu kapatmadan önce Berk’e “annem ile babam bu ailede hiç köle yetiştirmedi” diyerek iyice rahatlamasını sağlar.

BERK PATRONUNA KARARINI SÖYLÜYOR

Berk telefonu kapattıktan sonra ayakta durmakta zorlanan Beste’yi Erdem’e emanet eder. Ardından patronunun yanına gider. Patronuna bir karar verdiğini söyleyerek “elinden geleni ardına koyma” der. Partidekiler Berk’in sözlerini duyunca şoke olurlar. Patronu “son sözün bu mu? diye sorunca, “Bu” diyerek arkasını dönüp gider. Patronu hayatının hatasını yaptığını söylediğinde Berk geri döner ve ona bir selam çakar ve “bana müsade” diyerek son sözünü söyler.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE

Beste ve Mahur sınıflarına giderken arkalarından hala dalga geçen arkadaşlarını okulun tuvaletine çağırarak, bir daha kardeşine dört göz dediklerini duyduğunda onları çok fena yapacağını söyleyerek tehdit eder. Berk’in patronuna söylediklerine şahit olanlardan biri de Derya’dır. Berk’in arkasından giderek onu tebrik eder ve ona haksızlık ettiğini itiraf eder ondan özür diler.

BESTE’NİN İTİRAFLARI

Alkolün de etkisiyle Erdem ile birlikte gülüp eğlenen Beste, ona neden bu kadar içerdiğini söyler ardından da çok içtiğinde ağzının gevşediğini ve söylemek istemediği her şeyi söylediğini itiraf eder. Erdem “ne mesela” diye sorar. Beste bu gece onun sayesinde eğlendiğini söyleyerek ona teşekkür eder. Erdem “başka” diye sorar. Beste kendisini partide dünyanın en zavallı ve çirkin kızı gibi hissetmediğini söyler. Erdem yine “başka” diye sorunca, Beste mutlu olmayı hak etmediğini syler. Erdem ona tepki gösterir. Beste onu tanımadığını ve hakkında hiç bir şey bilmediğini söyleyerek “ben çok kötü birşey yaptım” der. Erdem çok şaşırır. Ne yaptığını sorar. Beste gözyaşları içerisinde babasının onun yüzünden öldüğünü söyler. “babamı ben öldürdüm” der. Bu sözleri duyan Berk şoke olur.

BERK: SENİN OĞLUN GİBİ DAVRANDIM

Berk ve Beste eve dönerler. Beste babasının çocukken ona sihirli olduğunu söylediği tişörtle kanepede sızar. Berk’e aslında çok şanslı çocuklar olduklarını söyler. Berk babasının verdiği tişörtü eline alır “bu gece yaptım baba, tam senin oğlun gibi davrandım” diyerek verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu düşünüp mutlu olur.