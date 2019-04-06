Bir Aile Hikayesi 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Berk zor durumda! (Bir Aile Hikayesi 5. yeni bölüm izle)

Bir Aile Hikayesi 5. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 5. bölümde; Cem, Mahur’un gerçek babasını bulmaya kararlıdır. Bu nedenle Reyhan, Mahur’la Şakir’i tanıştırma fikrine kendini hazırlar. Uzun yıllar sonra ilk kez Şakir’in kapısını çalar. Beste ile arasını düzeltmek isteyen Erdem, evine gidip ona sürpriz yapıyor. Beste’nin şarkı söylemesinden etkilenen Erdem onu teşvik etmeye çalışıyor. Berk'in tiyatrodaki okuma provası kötü geçiyor. Derya ile arası geriliyor ancak yönetmenden gelen haber ikisini de çok şaşırtıyor.Peki Bir Aile Hikayesi 5. bölümde başka neler yaşandı? Bir Aile Hikayesi 6. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz. Bir Aile Hikayesi FOX TV’de bu akşam 5. bölümü ile ekrana geldi. Bir Aile Hikayesi 5. bölümde;

Cem, Mahur'un gerçek babasını bulmaya kararlıdır. Uzun yıllar sonra ilk kez Şakir'in kapısını çalıyor. Mahur’un evlatlık olduğu okulda duyuluyor. Mahur okuldan kaçıyor Berk de onunla birlikte okulu asıyor ancak hiç ummadıkları kötü bir sürprizle karşılaşıyorlar. Beste Erdem’in sürpriziyle sahne korkusunu yeniyor. Yapımcıya olan borcu nedeniyle Berk'in evine haciz geliyor. Mahur’un yardımcı olmasına izin vermiyor ve ikilinin arasında tartışma çıkıyor. Şakir Müjde ile sohbet ederken Reyhan’la çok eskiden beri tanıştıklarını ağzından kaçırıyor. Peki Bir Aile Hikayesi 6. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Bir Aile Hikayesi 5. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

BİR AİLE HİKAYESİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Aile Hikayesi 6. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. BÖLÜM ÖZETİ…

Cem, Mahur’u bulup eve getiriyor. Onun kaybolmasından dolayı perişan olan Reyhan kapıda görünce çok duygulanır. “Bizi bir daha bırakma lütfen” diyerek oğluna sarılır. Mahur da bırakmadığını söyler. Beste ve Berk de çok mutlu olmuşlardır.

Berk, “bisikletten düşmedin mi hiç?” diye sorar. Mahur hayır anlamında başını sallar Berk, “Afferin sana, işte benim kardeşim” diyerek boynuna sarılır. Bu mutluluğa Beste de ortak olur ve onlara sarılır. Artık birbirlerine eskisinden daha bağlı yepyeni bir aile olmuşlardır.

CEM KARARINI AÇIKLIYOR



Cem Mahur’un defterini kontrol eder. Canı sıkılmıştır. Bu arada Reyhan onun yanına gelir. Cem’e “uyuyamadın mı” der. Ona ılık bir süt yapmak için mutfağa giderken Cem onu yanına çağırır. Reyhan’a bir karar verdiğini açıklar. “Biz Mahur’a bunu yapamayız” der. Reyhan şaşırır, “neyi yapamayız?” deyince Cem de karakolda düşündüğünü “aslında bizim yapmamız gerekeni yapıyor çocuk. Biz niye onun gerçek anne babasını aramıyoruz?” der.

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“ONLARI BULACAĞIM”

Reyhan, Cem’in ne demek istediğini anlamadığını söyler ardından da “Çocuğu bırakıp gitmişler. Ne anlamı var bunun” der. Mahur için bir anlamı olduğunu söyleyen Cem onun anne babasını tanımak istediğini söyler. Reyhan buna karşı çıksa da Cem, Mahur’un neden böyle davrandığını anlatır. “bu onun için çok fazla çok ağır ben çocuğumdan bu kadarını isteyemem, Mahur için onları bulacağım, kararımı verdim” der.

ŞAKİR REYHAN’I AĞZINDAN KAÇIRIYOR

Şakir, Müjde ile sohbet ediyor. Yazdığı bir şarkı ile ilgili konuşurken onu Mahur’un annesi için yazdığını söyler. Şiiri kasede kaydederken Reyhan’a verdiğini ağzından kaçırır. Şakir söylediklerinin farkına varır ancak iş işten geçmiştir. Müjde onun Reyhan’ı geçmişten tanıdığını anlar.

BERK’E HACİZ GELİYOR

Berk’in tiyatrodaki okuma provası kötü geçer. Seçmelere katılmasını en baştan beri istemeyen Beste ile araları gerilir. Bu arada Berk’in evine yapımcısına olan borcu nedeniyle haciz geliyor.