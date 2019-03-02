Bir Aile Hikayesi dizisi ne zaman başlayacak? Bir Aile Hikayesi’nde kimler oynuyor?

Bir Aile Hikayesi dizisi ne zaman başlayacak? Bir Aile Hikayesi’nde kimler oynuyor?

Bir Aile Hikayesi adlı dizisi kısa süre sonra ekranlarda olacak. İzleyiciler Bir Aile Hikayesi dizisinin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Merve Girgin’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı, Amerika’nın 1 numaralı drama serisi ‘’This Is Us’’ın uyarlaması olan ve merakla beklenen “Bir Aile Hikayesi” dizisinin afişi yayınlandı.

Ekranlarda fragmanları yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Bir Aile Hikayesi dizisinde kimler oynuyor? İşte detaylar…

BİR AİLE HİKAYESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyiciyle buluşmak için gün sayan “Bir Aile Hikayesi”, 9 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de FOX'ta.

BİR AİLE HİKAYESİ OYUNCULARI

Çekimleri son hız devam eden dizide Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan'a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Seren Şirince gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

BİR AİLE HİKAYESİ FRAGMANLARI