Bir Aile Hikayesi dizisi ne zaman başlayacak? Bir Aile Hikayesi’nde kimler oynuyor?
Ekranlarda fragmanları yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Bir Aile Hikayesi dizisinde kimler oynuyor? İşte detaylar…
BİR AİLE HİKAYESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyiciyle buluşmak için gün sayan “Bir Aile Hikayesi”, 9 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de FOX'ta.
BİR AİLE HİKAYESİ OYUNCULARI
Çekimleri son hız devam eden dizide Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan'a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Seren Şirince gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.
BİR AİLE HİKAYESİ FRAGMANLARI