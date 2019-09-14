Bir Aile Hikayesi yeni sezon oyuncuları… Bir Aile Hikayesi dizisinde kimler oynuyor?

Bir Aile Hikayesi dizisinin yeni sezonuyla beraber yeni oyuncuları da merak ediliyor. 13. bölümüyle yeni sezona geçiş yapacak olan Bir Aile Hikayesi'ne yeni sezonda kimler katıldı? İşte Bir Aile Hikayesi konusu ve oyuncuları...Bir Aile Hikayesi dizisinin yeni sezonuyla beraber yeni oyuncuları da merak ediliyor. 13. bölümüyle yeni sezona geçiş yapacak olan Bir Aile Hikayesi'ne yeni sezonda kimler katıldı? İşte Bir Aile Hikayesi konusu ve oyuncuları...

Bir Aile Hikayesi yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda Reyhan ehliyet sınavına hazırlanırken, Cem en büyük destekçisi olur ancak aynı desteği çocuk yapmak konusunda Reyhan'dan göremez. Reyhan'ın anne olma korkusu çiftin arasını açar.

BİR AİLE HİKAYESİ’NE SERKAN KESKİN KATILDI

Berk (Birkan Sokullu)'nun eski eşi Nil (Ezgi Eyüboğlu)'i tekrar kazanmak için çabalarken karşısına büyük bir rakip olarak hayat iştahı çok kabarık, enerjisi yüksek, efkarı bile neşeli bir doktor olan Ufuk Damar çıkacak. Ufuk karakterine ise son yılların başarılı oyuncusu Serkan Keskin hayat verecek.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ SEZON FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ KONUSU

Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk'in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur'un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.