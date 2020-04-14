Bir Aşk İki Hayat filmi nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat konusu ne, oyuncuları kimler?

Bir Aşk İki Hayat filmi nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat konusu ne, oyuncuları kimler?

Bir Aşk İki Hayat, romantik bir dram filmi olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in yer aldığı filmde verilen ufak kararların dahi hayatı değiştirmeye yettiği anlatılıyor. Peki, Bir Aşk İki Hayat filmi nerede çekildi, konusu ne?

2019 yılın sinemada gösterilen Bir Aşk İki Hayat, izleyicilerin karşısına televizyonda çıkıyor. Filmde iç içe geçmiş iki farklı hikaye verilen kararlarla ortaya çıkıyor. İşte Bir Aşk İki Hayat filmin oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili detaylı bilgi…

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Aşk İki Hayat filminin çekimleri Kadıköy ve Moda’da gerçekleşti.

BİR AŞK İKİ HAYAT KONUSU

Tercihleri nedeniyle oradan oraya savrulan genç bir adam olan Umut, bir akşam planı için iki şık arasında seçim yapmak zorunda kalır. Hırslı bir yönetmendir.

Umut'un kaderini o gece vereceği karar değiştirecek. Köpeğini dışarı çıkarmak ile evde kalmak arasında bir tercih yapması gereken Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasına hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atacak. Seçeneklerden biri onun hayatının aşkını bulmasına, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışmasına neden olacakken diğer seçenek ise Umut’un uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacaktır.

BİR AŞK İKİ HAYAT OYUNCULARI

Engin Akyürek'in yönetmen Umut'a, Bergüzar Korel'in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği Bir Aşk İki Hayat filminde ikiliye kadroda İpek Bilgin, Osman Sonant ve Merve Dizdar eşlik ediyor.