Bir Aşk İki Hayat’ın film müziğine klip çekildi! İşte Bir Aşk İki Hayat filmi konusu…

‘Bir Aşk İki Hayat’ta Nilipek’in seslendirdiği çok beğenilen cover şarkısı “Son Mektup”a özel klip çekildi. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Bir Aşk İki Hayat'ın film müziği de dikkat çekti. İşte filme dair merak edilenler...

Başrollerinde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in yer aldığı Cuma günü vizyona giren “Bir Aşk İki Hayat” filminin müzikleri şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Söz ve bestesi Suat Sayın'a ait ve Nilipek tarafından filme özel olarak yeniden yorumlanan “Son Mektup” şarkısı sosyal medyada da oldukça fazla yorum aldı. Geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Ali Bilgin tarafından Moda'da şarkıya özel klip çekildi. Filmin geçtiği mekanlarda çekilen klipte Nilipek'li görüntülerin yanı sıra filmden sahneler de yer alıyor. Engin Akyürek'in canlandırdığı “Umut” ve Bergüzar Korel'in canlandırdığı “Deniz” karakterinin arasındaki büyük aşk şarkıyla bütünleşerek ortaya duygu yüklü bir klip çıkardı.

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ KONUSU

Bir Aşk İki Hayat, basit bir konu hakkında yaptığı tercihlerle farklı yönlere savrulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Umut, kendi filmlerini çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. Moda’da köpeği ile birlikte yaşayan Umut’un hayatı, bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. Genç adam, hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak olaylar silsilesi başlar.

“Yabancı Damat”, “Fatmagül'ün Suçu Ne?”, “Kara Para Aşk”, “Bil Eylül Meselesi” gibi yapımlardan tanıdığımız Engin Akyürek ve “Binbir Gece”, “Karadayı”, Vatanım Sensin” gibi yapımların yıldızı Bergüzar Korel'in başrolünü üstlendiği aşk ve dram türündeki “Bir Aşk İki Hayat” filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor